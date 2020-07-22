عبير موسي: مع الإخوان مش هتقدر تغمض عينيك

مع كل ظهور تلفزيوني لها، تتوجه الأنظار إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، في مواجهتها لإخوان البلاد، أخطر تنظيم إرهابي عرفته المنطقة العربية.

اعتادت عبير موسي المحامية والنائبة سواء في مؤتمراتها الصحفية أو مداخلاتها تحت قبة البرلمان، تشريح مخططات إخوان تونس الممثلين في حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، بدءا بثروته وتحركاته المشبوهة بالملف الليبي، والقفز على الأعراف الدبلوماسية لبلاده، وصولا إلى علاقته بالجماعات الإرهابية.







فاليوم الأربعاء، وخلال استعراضها مخططات النهضة، في ندوة صحفية من داخل البرلمان، واكبتها ”الخليج 365”، عرضت موسي شريط فيديو يوثق الاعتداء الإخواني الذي طال نواب حزبها خلال الاعتصام الذي تقوده منذ حوالي أسبوعين.

وحين أتت على ذكر هذا الاعتداء، قالت "انتظرونا.. فمع الإخوان مش هتقدر تغمض عينيك". في إشارة إلى الفصول المسرحية والمزاعم والادعاءات المزيفة التي اعتاد الإخوان إطلاقها.

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في هذه الأثناء، يواصل نواب الحزب الدستوري الحر اعتصامهم في البرلمان، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.

ووجهت موسي، في مؤتمرها اليوم، انتقادات لاذعة للغنوشي الذي اعتبرت وجوده على رأس البرلمان تهديدا للأمن القومي التونسي.

وقالت إن تواجد الغنوشي على رأس البرلمان "هو لخدمة الأجندات الخارجية والتغطية على الشخصيات الإرهابية".

وبررت اعتصام نواب حزبها "بتستر الغنوشي على دخول شخصيات متهمة في قضايا إرهابية إلى البرلمان".

وتحدثت النائبة التونسية عن مخططات الإخوان لتقسيم السلطة وإنشاء حكومة على خلاف الصيغ الدستورية، من خلال طرح رئيس حكومة جديد دون المرور برئيس الدولة قيس سعيد.