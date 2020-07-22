القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت ”الخليج 365” على أول فيديو لعملية اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الثلاثاء. ”الخليج 365” تنفرد بأول صور ملء سد النهضة الإثيوبي

وسد النهضة مشروع قيد الإنشاء على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، والمتوقع دخوله الخدمة كاملة نهاية 2022 ليصبح أكبر سد كهرومائي بأفريقيا. وزير الخارجية الإثيوبي: المرحلة الأولى لملء سد النهضة استغرقت أسبوعين وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قد أعلن عقب القمة المصغرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي، وجمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وبحضور ممثلين عن الاتحاد، عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” تنفرد بأول فيديو لملء سد النهضة الإثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.