إثيوبيا: تخزين 4.9 مليار متر مكعب مياه دون الإضرار بحصتي مصر والسودان

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي عن تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء، معتبرا أن هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان.

وقال بقلي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "اكتمال الملء الأولي لسد النهضة يعد إنجازا تاريخيا، حيث تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في تمام الساعة الـ10 من مساء الثلاثاء".

وأضاف أن "المياه تدفقت بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي دون أن تنقص المياه عن دول المصب مصر والسودان".

وأشار إلى أن "نتائج القمة الأفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون شاملا ومستداما يحقق الاستخدام العادل للمياه".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاشاو إن بلاده استطاعت إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد النهضة خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

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وفي تصريحات لـ"الخليج 365" أضاف أن "ملء المرحلة الأولى من سد النهضة قد تحقق بنجاح كبير، حيث ساعد موسم الأمطار الغزير خلال الأسبوعين الماضين على ذلك".

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عقب القمة المصغرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي، وجمعته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبحضور ممثلين عن الاتحاد، عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد قد أكد على ضرورة أن تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى اتفاق، يحافظ على مصالح جميع الأطراف.

من جانبه، أكد الرئيس المصري أن الأولوية في مفاوضات سد النهضة في الوقت الراهن هي لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وانعقدت القمة برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.