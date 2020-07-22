وفد إيراني إلى أوكرانيا للتفاوض حول تعويضات الطائرة المنكوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن وفدا إيرانيا سيزور بلاده، للتفاوض حول دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة التي أسقطتها طهران مطلع العام الجاري.

وقال كوليبا في تصريحات صحفية إن الوفد الإيراني سيصل إلى العاصمة كييف خلال الأسبوع الجاري، من أجل التفاوض حول تعويضات عائلات ضحايا الطائرة، حسبما ذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية التي يقع مقرها ببريطانيا، اليوم الأربعاء.

وأعرب وزير خارجية أوكرانيا عن استعداد كييف للتفاوض بهذا الصدد، مؤكدا أن هذه اللقاءات ضرورية بهدف تحقيق العدالة لعائلات الضحايا.

ومن المرتقب أن تعلن إيران رسميا عن زيارة ممثليها إلى أوكرانيا لإجراء المفاوضات حول تعويضات الطائرة المنكوبة، حسب كوليبا.





وشدد وزير خارجية أوكرانيا على رفض بلاده ادعاءات طهران بأن حادث الطائرة المنكوبة وقع بسبب خطأ بشري، مطالبا بتحقيق كلي في أداء منظومة التحكم الجوي الإيرانية.

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ودعا السلطات الإيرانية لبدء تحقيقات جنائية على مستوى عال، ومحاسبة جميع المتورطين بالحادث، لافتا إلى استعداد أوكرانيا للتعاون مع طهران في هذا الصدد.







وأمس الأول الإثنين، بدأ العمل في باريس، على استخراج بيانات الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة بوينغ الأوكرانية التي أسقطتها طهران في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومؤخرا، طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الحادث بالاعتراف، محذرا طهران من أن بلاده ستقاضيها دوليا إذا لم تلتزم بتعهداتها بشأن إسقاط الطائرة المنكوبة.



واتهمت رابطة عائلات ضحايا الطائرة، إيران بالتلاعب في تسجيلات الصندوق الأسود ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة فيما وصفتها بالجريمة.