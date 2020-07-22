انفجار عبوة ناسفة وسط أفغانستان تسفر عن 7 قتلى بينهم قائد بالجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت ولاية أروزكان وسط أفغانستان، اليوم الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى بينهم قائد بالجيش.



وقتل سبعة على الأقل أيضاً من أفراد قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان، أمس الثلاثاء، طبقا لما أكدته شرطة قندهار في وقت سابق اليوم الأربعاء.

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وقالت الشرطة في بيان، إن الاشتباكات بدأت في منطقة تاختا بول بالإقليم، عندما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن.

وكانت طالبان قد هاجمت مؤخرا أيضا قوات الأمن في منطقتي أرغيستان ومعروف، حيث قتل 14 من عناصر طالبان، طبقا لشرطة قندهار.