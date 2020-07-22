مسؤول إثيوبي يهنئ شعبه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أديس أبابا - الخليج 365

هنأ مسؤول إثيوبي، شعبه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.



وفي التفاصيل، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين، الأربعاء، على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وذلك في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة.

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وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت تفاصيل ما حدث بالقمة الإفريقية المصغرة لمناقشة ملف سد النهضة ، التي عقدت الثلاثاء. وقالت الخارجية إن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.