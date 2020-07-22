الامارات.. مركز الشرطة الذكي في المرقبات ينجز 6382 معاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز الشرطي الذكي بمركز شرطة المرقبات، ووقف على مدى تطبيق معايير التميز المرتبطة بإسعاد المتعاملين.

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واطلع المري على احصائيات مركز الشرطة الذكي خلال الفترة الماضية، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، ويقدم 27 خدمة ذكية، منها 9 جنائية، و4 مرورية، و7 خدمات للشهادات والتصاريح، و7 خدمات مجتمعية، حيث بلغ عدد معاملات المركز الذكي 6382 خلال الفترة الماضية.

وأكد الفريق المري على اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات تضم مناطق تجارية وسكنية، وتغطي رقعة جغرافية تصل إلى نحو 21 كيلو متراً مربعاً الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية لإسعاد المتعاملين.