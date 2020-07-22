شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للقوات المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة المصرية تقدم كافة صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيدا بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.

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وقال رئيس الوزراء: إن مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعيا الله أن يُديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، ومؤكداً ثقته الكبيرة في أن المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنها ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب التي تواجهها.