شكرا لقرائتكم خبر عن هل التصالح يعتبر بمثابة ترخيص لمخالفات البناء وسند للملكية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الأسئلة التى تشغل بال العديد من المواطنين بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، ومن هذه الأسئلة على سبيل المثال، هل التصالح بمثابة ترخيص الوحدة أو العقار المخالف، وهل قبول الطلب بمثابة سند للملكية، وهل هناك تظلم فى حال رفض الطلب.

وفيما يلى نستعرض الإجابة على هذه التساؤلات جميعها..

هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص في الأعمال؟

طبقا للمادة السادسة من القانون يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.

هل يعد صدور قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع سند الملكيه؟

طبقا للمادة السادسة من القانون لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.

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هل يحق لمقدم طلب التصالح التظلم في حال رفض الطلب؟

طبقا لنص المادة العاشرة من القانون يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر المحافظة او الجهه الاداريه المختصه.

هل التظلم من رفض طلب التصالح يوقف إجراءات الجهة الإدارية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة؟

لم يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إيقاف إجراءات الجهة الإدارية حيال الأعمال المخالفة عند التقدم بتظلم من رفض طلب التصالح.