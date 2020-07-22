شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يكرم أعضاء "تضامن النواب": أنجزنا 50 تشريعا.. والتاريخ يسجل جهودكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قصة وإنجازاتها في 5 مجلدات.. والتاريخ سيسجل جهد هذه الكوكبة التي ساهمت في إنشاء أول لجنة للتضامن وذوي الإعاقة"، بهذه الكلمات وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، الشكر إلي كافة أعضاء اللجنة وأمانتها والعاملين، علي الجهد المبذول علي مدار الفصل التشريعي الأول والذي تصدت خلالها اللجنة إلى 50 مشروع قانون ذا أهمية كبرى و166 اجتماعا بواقع 310 ساعات.

وقال القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة، إن التاريخ سيسجل لهذه المجموعة إنشاء أول لجنة للتضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة بمجلس النواب، لتنطلق يوم 13 أبريل 2016، حيث تسلمنا المكتب عبارة عن حوائط في حين أن كل اللجان يكون لديها أرشيف لتاريخها السابق من العمل البرلماني، فكنا أمام مهمة من نوع جديد بوضع البنيان الأساسي لهذه اللجنة في ضوء مهامها المحددة باللائحة الداخلية للمجلس، وبحث جميع القوانين ذات الصلة.

واضاف القصبي، "الناس قالت في البداية اللجنة دي هتعمل إيه، لكنها حققت الكثير ووقفت علي أرض ثابتة بفضل دعم كافة نوابها المتميزين، ممن كان لهم الفضل في إنجاحها، وربما الظروف التي كانت تمر بها مصر جعل هناك احتياجاً شديداً لهذه اللجنة".

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وأختتم القصبي حديثة قائلاً : "فخوراً أن كنت زميل لكم وفخور بأدائكم وتعلمت الكثير منكم .. والتاريخ سيظل متذكر كل عضو فيكم وما يقدمه من أجل هذه اللجنة".

وفي ختام اللقاء كرم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أعضاء اللجنة وفي مقدمتهم النائبة وكيلا اللجنة النائبة رشا رمضان والنائب محمد أبو حامد، بالإضافة إلي النائبة هبة هجرس والدكتورة مهجة غالب، فضلا عن أمانة اللجنة برئاسة زينب رضوان وكافة العاملين بها.