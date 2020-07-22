رئيس النقض يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو: "أعادت لمصر حريتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بعث المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"اتشرف بأن أتوجه باسمي و بصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة والتي ستظل حاضرة دائما في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها وأرست مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية دفاعا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة".

"تذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائما وستظل قدوة لكافة الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها وندعو الله عز وجل أن يعيد علي مصرنا الحبيبة وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من انجازات على كافة الأصعدة وحمايتكم بقرارتكم الحكيمة لأرضنا الغالية لتظل مصرنا العظيمة شامخة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما"