آبي أحمد يشكر السيسي وحمدوك بعد القمة الأفريقية: توصلنا لتفاهم مشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اجتماع القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت أمس الثلاثاء حول سد النهضة بـ"المُثمر"، مُعربًا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك على التفاهم المشترك لاستمرار المفاوضات حول قواعد ملء خزان السد.

وغرّد آبي أحمد على حسابه الرسمي عبر تويتر بالإنجليزية: "اجتماع مثمر حول مشروع سد النهضة الذي نظمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في إطار المساعي لتقوية الحلول بين الدول الأفريقية للمشاكل التي تواجهها".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "أعبر عن تقديري لشقيقي عبدالله حمدوك وعبدالفتاح السيسي على التفاهم المشترك الذي توصلنا حول مواصلة النقاشات التقنية بشأن الملء".

كان الاجتماع عُقد برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن السد الذي تعتبره مصر والسودان تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

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وخلال القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعلن آبي إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد السد خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

وحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اختُتم الاجتماع الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الثلاث بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل .

واتفقت القاهرة وأديس أبابا والخرطوم على مزيد من المناقشات الفنية، بشأن التعبئة لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدما في اتفاق شامل.

وبعد ساعات من انتهاء القمة المُصغّرة، هنّأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وقال في تغريدة تصعيدية: :بات لدينا بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو نهر النيل.