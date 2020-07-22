لشكه في سلوكها.. عامل يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
تخلص عامل اليوم الأربعاء، من زوجته، طعنًا بسكين لشكه فى سلوكها بإحدى قرى أبوحمص، في البحيرة.
توجه "محمد ش" ٢٩ عامًا، عامل، ومقيم عزبة الدكتور سرور، بأبو حمص، إلى مركز الشرطة، وسلم نفسه معترفًا بقتل زوجته، "رباب " ٢٨ عامًا، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، بسبب شكه في سلوكها.
بمعاينة جثة المجني عليها، تبين إصابتها بطعنات في الرقبة والبطن، وجرى التحفظ على المتهم وأداة الجريمة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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