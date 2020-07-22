سما المصري للمحكمة: "اتكلمت على فيديو سمنة ريهام سعيد لكن مشتمتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

رفعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سما المصري في اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد.

وقالت سما المصري للمحكمة: "أنا اتكلمت على فيديو ريهام سعيد بتاع السمنة زي أي حد لكن منشرتش الفيديو على حساباتي الرسمية ومشتمتهاش فيه".

وظهرت سما في قفص المتهمين مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ "سما المصري" في القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيه سما المصري بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".

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وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:

- قذفت عن طريق التليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة في العرض، بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".

-نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما ورد بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.