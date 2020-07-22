بـ 2 كيلو هيروين.. سقوط عنصرين إجراميين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بمحافظة المنيا. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا)، تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه بدائرة مركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهمين، حال استقلالهما إحدى السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة بنى مزار وبحوزتهما (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام-مبلغ مالي-هاتفي محمول). Advertisements بمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (300) ألف جنيه تقريباً. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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