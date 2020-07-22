تقارير: اتفاق روسي تركي على مواصلة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نقلت مصادر إعلامية روسية عن وزارة الخارجية الروسية إن موسكو وأنقرة اتفاقتا على مواصلة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا.

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

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أرجع وزير الخارجية الروسي أساس الأزمة الليبية إلى عدوان حلف الناتو في 2011.

وأوضح لافروف أن موسكو تطالب بإطلاق الحوار الوطني الليبي الشامل بمشاركة جميع الأطراف الليبية في أسرع وقت.

وقال لافروف إنه لا توجد خارطة طريق جزائرية روسية لحل الأزمة الليبية، فيما أشار إلى التوافق بين الجزائر وموسكو على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر برلين.