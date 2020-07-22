مرشح يطعن بسبب حرف "الدال" في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
سجلت محكمة مجلس الدولة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طعنًا قضائيًا تقدم به مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرة المحافظة، بسبب إدراج حرف "الدال" اختصارًا لمؤهله العلمي درجة الدكتوراه، مقابل إدراج صفة مرشح آخر بكلمة دكتور رغم عدم حصوله على الدكتوراه.. بحسب ما جاء في الدعوى.
وطالب مصطفى حمدي، في الطعن رقم 13640 لسنة 20 قضائية، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ببيان سبب الامتناع عن إدراج اسم شهرته.
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