رئيس البرلمان العربي يُثمن جهود الجيش المصري في التصدي للتنظيمات الإرهابية

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرية في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد اثنين من الجيش المصري وإصابة أربعة آخرين، وتصفية 18 عنصرًا إرهابيًا.
اليوم الأربعاء، عاليًا الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.
وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان
وأكد أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادةالمصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معربًا عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر الشقيقة في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وقدم رئيس البرلمان العربي، خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي وبرلمان وحكومة وشعب مصر في شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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