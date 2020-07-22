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الرئيس الروسي يُعزي الهند في ضحايا الفيضانات

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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيندا، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، أعرب فيها عن تعازيه العميقة، بالضحايا البشرية، والعواقب المأساوية للفيضانات في الهند.


وجاء في البرقية، التي نشرت اليوم الأربعاء على موقع الكرملين بالإنترنت: "تقبلوا تعازينا العميقة بالنتائج المأساوية للفيضانات التي حدثت في بعض ولايات بلادكم. روسيا تشارك حزن كل الذين

فقدوا، أحباءهم نتيجة الكارثة، وتأمل في التعافي السريع لجميع المصابين".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية الهندية، إن 470 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ثماني ولايات هندية نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية.

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