فلسطين تُسجل 356 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 16 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
الجديدة توزعت على عدة محافظات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة بلغ 9088 حالة، وإجمالي عدد حالات التعافي 2124 حالة وإجمالي الوفيات 67 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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