النمسا تُسجل 102 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 19 ألفًا و929 حالة تعافى منها 17 ألفًا و849 حالة، بينما توفى 711 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تتلقى بالمستشفيات

حاليًا تبلغ 111 حالة منها 18 حالة بالعناية المركزة.

ولفتت إلى أن أكثر الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 52 حالة، تليها العاصمة فيينا 34 حالة بينما لم تسجل ولايتا كارينثيا وفورارلبرج أى إصابات جديدة.

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يُشار إلى أن الحكومة النمساوية ستعود إلى الإجراءات الاحترازية المشددة اعتبارًا من بعد غد الجمعة، وتشمل القيود على الحدود وفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.