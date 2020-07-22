أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
حاليًا تبلغ 111 حالة منها 18 حالة بالعناية المركزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 19 ألفًا و929 حالة تعافى منها 17 ألفًا و849 حالة، بينما توفى 711 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تتلقى بالمستشفيات
ولفتت إلى أن أكثر الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 52 حالة، تليها العاصمة فيينا 34 حالة بينما لم تسجل ولايتا كارينثيا وفورارلبرج أى إصابات جديدة.
يُشار إلى أن الحكومة النمساوية ستعود إلى الإجراءات الاحترازية المشددة اعتبارًا من بعد غد الجمعة، وتشمل القيود على الحدود وفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تُسجل 102 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.