أفغانستان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 35727 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 35727 حالة.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الوزارة اليوم الأربعاء، قولها إن

حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1190 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 23907 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.