عمان تُسجل 1660 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة 71 ألفًا و547 حالة، فضلًا عن تعافي 47 ألفًا و922 حالة.
فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 12 وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات المسجلة في السلطنة 349 وفاة، لافتة إلى إجراء 4 آلاف و798
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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