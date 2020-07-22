تايلاند تمد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

ذكر مسئولون أنه من المقرر أن تمدد تايلاند حالة الطوارئ المفروضة بسبب وباء كورونا حتى نهاية أغسطس المقبل، فيما تستعد لبدء السماح لمزيد من الأجانب بدخول البلاد.



وقال الأمين العام لمجلس الأمن القومي، الجنرال سومساك رونجسيتا، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ ما زالت

ضرورية لاحتواء فيروس كورونا، وللتأكد من أن الأجانب الذين يدخلون البلاد يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا.

وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في بادئ الأمر في 26 مارس الماضي لمواجهة الوباء، وهي تمنح رئيس

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الوزراء سلطات كاسحة لإصدار وتنفيذ اللوائح.

وهناك معارضة قوية ضد المرسوم من قبل نشطاء وسياسيين، الذين يتهمون الحكومة باستخدام ذلك لسحق المعارضين السياسيين.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.