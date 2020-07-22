السودان يُسجل 135 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11127 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية- أنه

تم تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 706 حالات، وتسجيل 109 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5816 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.