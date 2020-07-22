الهند تُسجل 37724 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 1192915 حالة، وذلك عقب تسجيل 37724 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 28732 حالة عقب تسجيل 648 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 753050 حالة.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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