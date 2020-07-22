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ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.
وقال مركز الانذار من تسونامي في المحيط الهادئ “استنادا الى المعايير الأولية للزلازل، فإن أمواج تسونامي خطيرة يمكن أن تضرب السواحل الواقعة ضمن 300 كلم من مركز الزلزال”.
وصدر بالفعل انذار بوقوع تسونامي في شبه جزيرة الاسكا وجنوب الاسكا، وأضاف المركز: “بالنسبة لسواحل أميركية وكندية أخرى على المحيط الهادئ في أميركا الشمالية، فإن مستوى خطر تسونامي يجري تقييمه، وشعر السكان بالزلزال على بعد مئات الأمتار.
وكانت الاسكا شهدت زلزالا بقوة 9.2 درجات في مارس 1964 وهو أقوى زلزال يسجل في أميركا الشمالية، وأدى إلى دمار كبير في انكوراج وتسبب بتسونامي الحق خرابا بخليج ألاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي، وقتل أكثر من 250 شخصا في ذلك الزلزال والتسونامي.
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كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب قبالة ألاسكا..وتحذيرات من موجة تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.