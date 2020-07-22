كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تسجل 1660 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، 1660 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

ووفقًا لوزارة الصحة العمانية، أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في ‎السلطنة 71547 حالة، وعدد الوفيات 349، وإجمالي حالات الشفاء 47922.

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أعلنت عن تسجيل 2164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب وزارة الصحة العمانية، وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 58179 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 259 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37257 حالة.

وشهدت سلطنة عمان، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.