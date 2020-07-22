كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر احتراق طائرة إثيوبية بمطار شنجهاي بالصين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن اشتعال النيران بطائرة مدنية من طراز «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية في مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين.

وقد نشرت صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على تويتر، مقطع فيديو يرصد اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وكشفت صفحة "أفياشن فور أفياتورز"، أن الطائرة من طراز «بوينغ 777 إف» واشتعلت بها النيران في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، في الصين.

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