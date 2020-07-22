كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تعلن سبب إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، جاء من أجل حماية الملكية الفكرية الأمريكية.

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على طلب أمريكا بإغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة، واصفة إياه بالعشوائي.

وأعلنت الخارجية الصينية، أنها تلقت أمرا من الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية.

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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأربعاء، نقلًا مصادر إعلامية، بأن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

وكان الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي، توقع حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، حيث سينتهي الصراع بين أمريكا والصين لعام ثنائي أو ثلاثي القيادة.

وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بدءًا من حق الفيتو حتى القضية الفلسطينة.