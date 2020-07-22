كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 1971 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1971 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أنها سجلت 21661 إصابة خلال أسبوعين.

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، ذروة جديدة في معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا، بعد تسجيل 1929 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 1015 إصابة منذ منتصف الليل حتى الآن.

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وفي وقت سابق، سجل مركز المعرفة والمعلومات الإسرائيلي لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، 1009 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي الذي تم الإبلاغ عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 2608 حالات مؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في إسرائيل تناهز الـ 400 حالة، عقب تسجيل ستة وفيات جديدة.