الكاف ترفع عقوبة إيقاف الاعب إلياس حداد.. وغرامة للرجاء بقيمة 10 آلاف دولار

قررت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، (الكاف) رفع عقوبة الإيقاف المؤقت التي كانت قد أصدرتها في حق مدافع الرجاء البيضاوي إلياس حداد.

وتعرض حداد للإيقاف مؤقتا، يوم 9 مارس الماضي، لحين مثوله أمام لجنة الانضباط في جلسة استماع رسمية، وذلك بعد اتهامه بالقيام بتصرف غير رياضي، تجاه مشجعي فريق مازيمبي الكونغولي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر بيان للكاف، أن لجنة الانضباط استمعت، أمس الثلاثاء لدفوعات الكاتب العام لفريق الرجاء أنيس محمود، واللاعب حداد، عبر تقنية الفيديو.

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وأضاف البيان، أن اللجنة قررت رفع عقوبة الإيقاف المؤقت التي كانت قد أصدرتها في حق حداد مع تنبيهه على سلوكه غير الرياضي، وفرض غرامة على فريق الرجاء بقيمة 10 آلاف دولار بسبب سلوك لاعبيه إزاء مشجعي فريق مازيمبي.

كما تم تغريم نادي مازيمبي مبلغ 10 آلاف دولار لتقصيره في توفير الأمن خلال المباراة ذاتها.

وتأهل الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة مازيمبي بالفوز عليه ب 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الربع، ليضرب موعدا مع الزمالك المصري في نصف النهاية.