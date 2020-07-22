سعد لمجرد: جسدت شخصية عبده الحامولي.. فمن يكون؟

كشف الفنان سعد لمجرد أنه جسد في مشهد من كليبه الأخير “عدى الكلام”، شخصية الفنان المصري عبده الحامولي.

وشارك لمجرد، عشية أمس الثلاثاء، جمهوره صورته، مسلطا الضوء فيها على الشخصية، التي لم يتعرف عليها كثيرون في الكليب، مؤكدا أنها تجسد عبده الحامولي.

عبده الحامولي، مطرب مصري، ومجدد في الموسيقى العربية، وأبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع، ولد عام 1836، وتوفي في عام 1901، وارتبط اسمه بالمطربة ألمظ، التي تزوجها، وقدما ثنائيا ناجحا ذاع صيته.

الحامولي عرف، أيضا، باستخدم مقامات لم تكن موجودة في مصر كالحجاز كار، والنهاوند، والكرد والعجم، وكان رقيا في اختيار الكلمة، وهو من أوائل من لحن القصيدة التقليدية مثل “أراك عصي الدمع” لأبي فراس الحمداني.

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استمر تأثير الحامولي على كل مطربي العقدين الأولين في القرن العشرين، أمثال صالح عبد الحي، ويوسف المنيلاوي، وعبد الحي حلمي، وسلامة حجازي، واشترك بالغناء في فرقة أبو خليل القباني المسرحية.

من أشهر أغانيه: “الله يصون دولة حسنك، كأدنى الهوى، ومتع حياتك بالأحباب، وأنت فريد في الحسن، وكنت فين والحب فين” .