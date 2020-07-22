ألغت مؤسسة نوبل حفلها السنوي، بسبب جائحة كورونا، فيما أكدت أن توزيع الجوائز سيتم بطرق جديدة في 10 دجنبر المقبل.
وألغي الحفل السنوي لنوبل للمرة الأولى، منذ عام 1956، حسب ما أفادت المؤسسة، التي تنظم منح جوائز نوبل سنوياً في المجالات المختلفة.
وقال مدير مؤسسة نوبل، لارس هايكنستين، في بيان صحفي: “أسبوع نوبل لن يكون كالمعتاد بسبب الوباء الحالي، هذه سنة خاصة جدا يحتاج فيها الجميع لتقديم تضحيات، والتكيف مع الظروف الجديدة كلياً.. سيسلط الضوء على الفائزين بطرق مختلفة إلى جانب تقديم اكتشافاتهم، وأعمالهم” .
ولم يكشف مدير مؤسسة نوبل الطرق الجديدة لتوزيع الجوائز، علما أن الحفل في العادة كان يجمع الفائزين في مدينة ستوكهولم السويدية، لإجراء حوارات، ولقاءات، وحضور حفل توزيع الجوائز.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ سنة 1956.. إلغاء حفل توزيع جوائز “نوبل” بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.