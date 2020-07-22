بكين تتهم واشنطن “بالافتراء” إثر اتهامات حول قرصنة أبحاث عن كوفيد-19

اتهمت بكين الولايات المتحدة الأربعاء “بالافتراء”، بعدما وجهت التهم إلى صينيين اثنين بالسعي لسرقة أبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وقرصنة مئات الشركات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية وانغ وين بين، إن “الحكومة الصينية من أشد المدافعين عن أمن المعلوماتية، وكانت تعارض على الدوام وتحركت لوقف الهجمات والجريمة المعلوماتية بكل أشكالها”.

وأضاف، “على الولايات المتحدة أن توقف على الفور افتراءاتها ضد الصين في قضايا الأمن المعلوماتي”.

وفي سياق متصب، أعلنت واشنطن أن القنصلية الصينية في هيوستون أغلقت “لحماية الملكية الثقافية الأميركية”.

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وقبل ذلك، قالت الصين الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه “استفزاز سياسي” سيسيء بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين “إنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل آحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي”.

وأضاف أن “الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر، مهددا واشنطن ب “الرد”.

ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأميركية إغلاق القنصلية الصينية.