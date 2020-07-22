طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بسوس ، جنوب البلاد ، الجنوب الشرقي و بالسهول الداخلية.
كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب على سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية مع قطرات مطرية و رعد محلي.
وسيكون الطقس مستقرا بباقي المناطق مع سماء قليلة السحب الى صافية. كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و بجنوب المنطقة الشرقية.
وستكون الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، وستهب شمالية بالأقاليم الجنوبية و بالسواحل الوسطى و ضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي و بجنوب المنطقة الشرقية و شمالية الى أحيانا غربية بباقي الجهات الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 31 درجة بالجنوب الشرقي، شرق و جنوب الأقاليم الصحراوية ، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، منطقة سوس والسفوح الجنوبية-الشرقية، السايس ، الريف و السهول غرب الأطلس و ستكون ما بين 18 و 22 درجة بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 41 و 45 درجة بداخل كل من الاقاليم الجنوبية و سوس و أقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و 41 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، جنوب المنطقة الشرقية، السايس ، السهول غرب الأطلس ، هضاب الفوسفاط و والماس وداخل الشياضمة ، وما بين 29 و 35 درجة بالريف، شمال المنطقة الشرقية ، السهول الأطلسية و شمال-غرب الأقاليم الجنوبية و ستكون ما بين 23 و 29 درجة بالأطلس و بالقرب من السواحل.
وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالمتوسط وبالبوغاز وشمال بوجدور وهائجا الى قوي الهيجان ما بين بوجدور والكويرة.
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