الصحة الفلسطينيّة: 356 إصابة كورونا جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة في رام الله، اليوم الأربعاء، 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الصحة أن 16 مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
ولفتت إلى أنها أجرت 3598 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأشارت إلى أن العدد الكلي للحالات النشطة بلغ 9088، وعدد حالات التعافي 2124، وعدد حالات الوفاة 67.
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