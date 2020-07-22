النقب: استفزاز وهدم حظيرة أغنام في قرية بير الحمام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، المسؤولة عن هدم البيوت في منطقة النقب، قرية بير الحمام، مسلوبة الاعتراف، اليوم الأربعاء.

وضمن حملة وصفها الأهالي بالاستفزازية، شاركت فيها عشرات الوحدات الشرطية ودراجات نارية وجرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، هدمت حظيرة أغنام تتبع لعائلة الرفايعة، واستفزت الأهالي بهدف الترهيب.

يذكر أن اللجنة المحلية في قرية بير الحمام، وبالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، نظمت الشهر الماضي معسكر الإعمار الأول لقرى النقب هذا العام، وأعادت بناء منزل سالم الرفايعة الذي هدمته السلطات.