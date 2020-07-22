6 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بعكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في الثلاثينات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في مدينة عكا، اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بعامود، لأسباب لم تتضح بعد.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب بجراح خطيرة، بالإضافة إلى 5 مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة.
وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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