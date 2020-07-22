إصابة خطيرة لشاب قرب شقيب السلام بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في قرية شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لجريمة طعن، ظهر اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، أسفرت جريمة طعن عن إصابة شاب، في العشرينيات من عمره، ووصفت إصابته بأنها بالغة الخطورة، وجرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة، فإنها استُدعيت إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

يذكر أن البلدات العربية تشهد تفاقما في أعمال العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.