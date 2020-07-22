قصف حوثي يستهدف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة

الأربعاء 22 يوليه 2020

استهدفت مليشيات الحوثي، الأحياء السكنية في مركز مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.



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وقالت مصادر محلية في التحيتا، إن عددا من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 الحوثية تساقطت بالقرب من منازل المواطنين في مركز المدينة؛ مما خلفت حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما يتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.