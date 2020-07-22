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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تدفن 114 من قتلاها خلال أسبوع والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
واصلت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، عمليات الدفن والتشييع للعشرات من قتلاها بشكل يومي في مختلف المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ما يكشف عن حجم الخسائر التي تكبدتها المليشيات في جبهات القتال المشتعلة.
ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها قولها إنه تم تشييع ودفن العشرات من مسلحي المليشيا في الفترة من 14 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو، من رصد 114 قتيلاً بينهم 18 قيادياً وشيخاً قبلياً ومهندساً في 10 محافظات.\
وقالت المصادر، إن أعداد قتلى المليشيات اختلف من محافظة لأخرى، أغلبهم من أبناء القبائل، بالإضافة إلى نسبة وفيرة من الأطفال ما بين الـ11 والـ 17 عاماً
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