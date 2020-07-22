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الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020

سجلت الهند 37724 إصابة جديدة بفيروس اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1192915.

 

بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 753049حالة، بينما تعافى 28 ألفا و472 في يوم واحد، وهو العدد الأعلى حتى الآن، حسب بيانات وزارة الصحة الهندية، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم الأربعاء.

 

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وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 28 ألفا و732، فيما توفي 648 شخصا بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية، طبقا للبيانات المعدلة في الساعة الثامنة صباحا.

 

 وهناك أربعة ملايين و11 ألفا و133 حالة نشطة للإصابة بفيروس كورونا حاليا في البلاد.

 

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يتم فيه تسجيل حالات إصابة تزيد على 30 ألفاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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