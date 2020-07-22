زلزال عنيف يضرب ألاسكا الأمريكية.. وتحذيرات من “تسونامي”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:59 صباحًا, 22 يوليو 2020 م المناطق_وكالات ضرب زلزال عنيف بقوة 7.8 ريختر قبالة سواحل ألاسكا، وحذر المركز الجيولوجي الأميركي من وقوع تسونامي.

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