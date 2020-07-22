في عيد الأضحى... استوحي إطلالتك من النجمة شذى حسون (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى... وطبعا إن معظم الفتيات يبحثن عن ملابس عصرية ملفتة ومميزة لإطلالة مفعمة بالأنوثة والتجدد خلال هذا العيد المبارك. وإن كنت تبحثين عن إطلالة عنوانها الأناقة، ما عليك سوى قراءة هذا الخبر وتصفح الصور المرفقة أدناه.

فقد اخترنا اليك مجموعة من الملابس الأنيقة والرائجة، على طريقة النجمة شذى حسون.

إن كنت تبحثين عن إطلالة تمنحك الشعور بالراحة والحرية أثناء الحركة، ننصحك باختيار الجمبسوت. وبما أن الألوان هي أكثر ما تبحث عنه السيدات في الصيف، ندعوك الى اختيار الجمبسوت الملون لإطلالة حيوية وعصرية.

وللسيدة الجريئة، ننصحك بارتداء الفساتين التي تجمع الألوان الصيفية بإطلالة موحدة. وبما أن القبعة هي آخر موضة صيف 2020، ما عليك سوى اعتماد إطلالة مشابهة تماما لشذى حسون كما تظهر في الصورة التالية.

أما لعشاق اللون الأسود، فننصحكن بارتداء سروال أسود بنقشات ملونة أو بطبعات من الزهور، وتنسيقه مع قميص أسود دانتيل أنيق. فسيضفي الى اطلالتك مزيج من الأناقة والعصرية.

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وإن كنت تنظمين للخروج مع أصدقائك الى الشاطئ للاسترخاء والتمتع بأشعة الشمس، نقدم اليك فكرة لارتداء الفستان الواسع الفضفاض المناسب للبحر، ولا تنسي بالطبع ارتداء نظارات الشمس العصرية التي تلائم مظهرك، واجعلي قبعة القش ترافق اطلالتك المميزة.

وأدناه ستجدين مجموعة من الصور التي تناسب الأذواق المختلفة، لاطلالة مفعمة بالحياة والاناقة. اختاري منها ما يناسب ذوقك ومظهرك، ولا تنسي اضافة الاكسسوارات لـ "لوك" مميز وجذاب.