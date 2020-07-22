بالصور.. ما سببه سقوط جسر المشاة في بغداد

ادى انهيار جسر المشاة في قضاء الحسينية ببغداد، الى الحاق اضرار بعجلتين وزخم مروري. ولم يؤدي ذلك الى تسجيل اصابات بشرية، الا ان الاضرار مادية فقط.

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