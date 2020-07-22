ضبط محطة وقود تبيع البنزين وزيت الغاز لمهربين في نينوى

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود احدى محطات الوقود في ناحية زمار بمحافظة نينوى تقوم ببيع مادتي البانزين وزيت الغاز بصورة غير قانونية الى متاجري ومهربي المشتقات النفطية".وتابعت، "تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية والتوجه الى المحطة، وتم الضبط بالجرم المشهود، عجلة نوع كيا حمل محملة بخزانات بلاستيكية تم تجهيزها من المحطة، تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية".

واضاف، "تم القاء القبض على سائق العجلة والعامل في المحطة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما تبين أن سائق العجلة يقوم بجمع المنتوج وتحويله الى عجلات اخرى ومن ثم يتم تهريبه الى جهات أخرى"، مؤكدا انه تم "تدوين اقوالهما اصواليا وتم تسليمهما الى مركز شرطة النفط ضمن قاطع المسؤولية".