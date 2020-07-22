

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء هيئة عليا للكوارث والأزمات والعمل على تعويض المواطنين المتضررين من جائحة كورونا وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "انتشار جائحة كورونا واثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية اكدت الحاجة الماسة الى انشاء الهيئة العليا للكوارث والازمات للتعامل مع كافة الكوارث الطبيعية والصحية".



وأضاف، أن "هناك تأثيراً واضحاً لجائحة كورونا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة والمجتمع، وتوقفت كل الاثار القانونية والمعاملات بالنسبة للمواطنين وهذا يستدعي تشريع قانون للسلامة الوطنية والكوارث او انشاء الهيئة العليا للكوارث والازمات والعمل علىً تعويض المواطنين المتضررين من جائحة كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إنشاء هيئة عليا للكوارث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.