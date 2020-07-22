موقع عالمي: عدد نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة عام 2020

وذكر الموقع المختص بأعداد السكان في العالم، أن "مجموع سكان العراق خلال عام 2020 بلغ 40 مليوناً و255 ألفاً و989 نسمة، مقارنة بعام 2019 الذي بلغ فيها 39 مليوناً و309 آلاف و783 نسمة".

وأضاف، أن "معدل النمو في العراق بلغ 2.32%، وأن الكثافة السكانية تمثل 92 شخصاً لكل كيلو متر مربع"، مشيراً إلى أن "العراق يشكل حالياً نسبة 0.52% من عدد نفوس العالم وهو في المرتبة 36 من بين دول العالم الأخرى".



وأوضح، أن "العراق يأتي بالمرتبة الرابعة عربياً من حيث عدد السكان بعد كل من مصر الذي يبلغ عدد سكانها 102 مليون و402 ألف شخص تليها الجزائر بعدد 43 مليوناً و 878 ألف نسمة ومن ثم السودان بعدد 42 مليوناً و885 ألف شخص".

ويشرف على موقع "Worldometers" فريق دولي من المطورين والباحثين بهدف توفير إحصائيات عالمية وتعود ملكية الموقع لشركة "Dadax"، وتم التصويت عليها كأحد أفضل المواقع المرجعية المجانية من قبل جمعية المكتبات الأمريكية (ALA)، أقدم وأكبر جمعية للمكتبات في العالم.



وكانت وزارة التخطيط أعلن، في الرابع والعشرين من كانون الثاني من العام الحالي، أن عدد سكان العراق تجاوز 39 مليون نسمة عام 2019، فيما اشارت الى ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى 93%.