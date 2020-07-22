تعلّمي تتبيلات اللحم المشوي والكفتة اللذيذة لعيد الأضحى

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اللحم المشوي من الوجبات الشهية والمميزة في عيد الأضحى. فنظراً، لطعمه الخفيف ولأجواء الشوي المميزة يقبل عليه الكثيرين. كما أنه يمكن تقديمه بأشكال مختلفة سواء كان كباب أو ستيك أو كفتة وغيره. ولكن تظل كل امرأة وخاصة المقبلات على عالم الطبخ حديثاً، يطرحن العديد من الأسئلة. ومنها ما هي طريقة تتبيل اللحم المشوي؟ وما هي طريقة عمل اللحم المشوي بالمنزل؟ وما هي تتبيلة الكفتة المشوية؟
تجهيز اللحم للشوي
طريقة تتبيل اللحم المشوي بالخل
المكونات:
- ٢ ملعقة كبيرة خل
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
طريقة التتبيل:
١- اخلطي المكونات السابقة معاً.
٢- ضعي اللحم بعد تقطيعه بالتتبيلة.
٣- اتركي اللحم بالتتبيلة لمدة ١٠ دقائق ومن ثم ابدئي بشويه.
طريقة تتبيل اللحم المشوي بالليمون والبصل
المكونات:
- ١ حبة بصل
- عصير ليمونة واحدة
- ١ ملعقة كبيرة بهارات
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
- ١ ملعقة صغيرة خل
طريقة التتبيل:
١- قومي بطحن البصلة ومن ثم تصفيتها لتحصلي على عصيرها.
٣- ضعي اللحم بعد تقطيعه بالتتبيله.
٤- قومي بتغطيته بكيس نايلون واتركيه في الثلاجة لصباح اليوم التالي.
٥- قومي بشويه بعد ذلك وتمتعي بالمذاق الرائع.
تتبيلة الكباب على الطريقة المصرية
المكونات:
- ٢ ملعقة صغيرة كمون
- ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
- رشة ملح
- رشة بقدونس
- ١ حبة بصل مقطعة لقطع صغيرة
- ١ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ١ ملعقة كبيرة خل
طريقة التتبيل:
٢- قطعي اللحم إلى قطع صغيرة ومن ثم ضعيه في التتبيلة.
٣- اتركي اللحم في التتبيلة مدة لا تقل عن ساعة.
تتبيلة الكفتة المشوية على الفحم:
وتظل كفتة الحاتي هي المذاق المثالي الذي ترغب فيه الكثير من النساء عندما يقمن بإعدادها في المنزل. وهو ما سنساعك فيه بالنقاط التالية:
المكونات:
٢/١ ملعقة كبيرة بودرة الثوم
٢/١ ملعقة كبيرة بهار اللحم
٢/١ ملعقة كبيرة بودرة البصل
٢/١ ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحونة
٢ حبة بصل مبشورة
ملح (حسب الرغبة)
٨ ملاعق صغيرة أرز
٢/١ ملعقة كبيرة بيكنج باودر
٤/١ ملعقة كبيرة قرفة
٢/١ كوب عصير طماطم
١٠ جرام دهن
طريقة التحضير:
١- انقعي الأرز في الماء الدافئ لمدة ١٠ دقائق، ثمّ قومي بتصفيته.
٢- اخلطي الأرز المصفى، مع قطع الدهن في الخلاط الكهربائي.
٣- ضعي البصل في الخلاط ومن ثم قومي بتصفيته واحصلي على عصيره.
٤- ضعي كلاً من الفلفل الأسود، الملح، جوزة الطيب، بهار اللحم، بودرة البصل، القرفة، بودرة الثوم على عصير البصل.
٥- ضعي ماء البصل والأرز الممزوج بالدهن على اللحم المفروم واخلطيه جيدًا.
٦- اتركي اللحم في التتبيلة مدة لا تقل عن ٣ ساعات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.